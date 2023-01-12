В посёлке Зверосовхоз состоялся осмотр крыши многоквартирного дома

Комиссия под руководством министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёны Кузнецовой оценила состояние кровли пятиэтажного дома №1а по улице Зелёная посёлка Зверосовхоз Кольского района.

Осмотр состоялся по просьбе жителя дома. В своём обращении северян сообщил, что старая скатная шиферная кровля дома в некоторых местах протекает. Дом входит в товарищество собственников жилья «Семь домов», однако необходимые финансы на капитальный ремонт отсутствуют. Исходя из этого, житель просил рассмотреть вопрос о возможности включения капитального ремонта кровли в губернаторскую программу поддержки ТСЖ на 2023 год.

Комиссионное обследование кровли изнутри показало, что имеются локальные повреждения и следы прежних протечек чердака. Внешнее состояние кровли осмотреть не удалось из-за снежного покрова.

Все повреждения были заактированы, позднее комиссия проведёт вторичное обследование кровли с внешней стороны.

«На данный момент необходимо провести текущий ремонт кровли. Чтобы принять итоговое решение о возможности формирования пакета документов для включения капитального ремонта крыши в региональную программу поддержки ТСЖ на 2023 год, мы проведём повторный выезд по адресу и обследуем внешнюю часть», - заключила Алёна Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru