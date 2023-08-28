В последнее время более половины россиян стали больше экономить – «Webbankir»

«Более половины россиян (57,7%) сообщили, что за последний год стали больше экономить и прежде всего – на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. А вот на образовании экономят даже реже, чем на продуктах питания и лечении», — показало исследование РИА «Новости», которое выполнили аналитики финансовой онлайн-платформы «Webbankir».

Из тех, кто обнаружил за собой тенденцию к экономии, однозначно в этом уверены 32,7%. Ещё 25% сказали, что «скорее всего стали экономить больше». Точно не ограничивают себя в расходах около 10% респондентов.

В первую очередь россияне экономят на крупных покупках, выяснили авторы исследования. Об этом заявили 53,8% опрошенных, при этом можно было выбрать несколько вариантов ответа. Другие статьи расходов, которые чаще всего идут под сокращение, – это развлечения (50%) и путешествия (44,2%). Также треть опрошенных (33,2%), сообщили, что меньше тратят на подарки, и почти столько же (32,7%) – на повседневные товары.

Значительно реже экономят на транспорте (19,2%), аренде жилья (15,7%), продуктах питания (13,7%) и лечении (7,7%). Аналитики «Webbankir» находят это логичным, так как все данные расходы относятся к базовым.

Интересно, что, согласно результатам исследования, люди чаще готовы экономить на еде или на здоровье, чем на образовании. Только 5,8% респондентов заявили, что сократили или готовы сократить расходы на обучение.