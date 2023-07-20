«Росатомфлот» начал программу ремонта атомных ледоколов. 18 июля в Мурманске атомный ледокол «Ямал» встал в плавдок ФГУП «Атомфлот». В ходе плановых работ на судне будет произведён ремонт донно-бортовой арматуры, дефектация корпуса и патрубков, чистка ледовых ящиков, ремонт корпусных конструкций, сварных швов и патрубков, осмотр и ремонт отдельных элементов винторулевого комплекса.

В последние годы интенсивность работы атомных ледоколов возросла, в среднем каждый атомоход используется 9 месяцев в году. ФГУП «Атомфлот» уделяет особое внимание реализации программы ремонта атомных ледоколов. Для повышения эффективности общезаводских ремонтных работ предприятие регулярно производит обновление оборудования.

«Помимо атомохода «Ямал» в период с июля по начало ноября плановый доковый ремонт будет производиться на ледоколах «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Урал», - отметил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – Если ледоколы предыдущих поколений будут доковаться в Мурманске, то универсальный атомный ледокол «Урал» в сухом доке Кронштадтского морского завода. Ранее там уже стоял на ремонте головной универсальный атомный ледокол «Арктика». Планируется, что «Урал» прибудет в Санкт-Петербург до конца июля», сообщает пресс-служба «Атомфлота».