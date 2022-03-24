В последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населения

Сегодня в Мурманской областной Думе проходит очередное заседание. В повестке дня депутаты внесли более десяти вопросов.

Например, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении вопрос «О проекте закона Мурманской области № 536-7 «О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».

Депутаты собираются в первом чтении рассмотреть и вопросы «О проекте закона Мурманской области № 540-7 «О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области» и «О проекте закона Мурманской области № 537-7 «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

А в преддверии заседания региональной Думы депутаты поддержали инициативу о расширении категории получателей единовременной выплаты врачам, приезжающим работать в Мурманскую область

На заседании комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой парламентарии обсудили законопроект, который вносит изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников. В частности, предложено выплачивать стимулирующие выплаты врачам-стажерам в период их обучения в ординатуре.

Напомним, что с 1 января 2022 года единовременная компенсация для врачей впервые трудоустраивающихся в Мурманской области составляет 1 миллион рублей, для среднего медицинского персонала – 500 тысяч рублей. Срок обязательства медицинского работника отработать по основному месту работы составляет пять лет.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Вчера депутаты обсудили информацию о развитии медицинской реабилитации в Мурманской области. Прозвучало, что в последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населения. Среди причин лидирующее положение занимает рост естественной убыли – по итогам 2021 года смертность на тысячу человек составила 15,8. Лена Лукичева подчеркнула, что вопросам предупреждения заболеваемости и развития системы реабилитации необходимо уделять пристальное внимание. Отмечено, что в структуре первичной заболеваемости населения Мурманской области за 2022 год на первом месте находятся болезни органов дыхания, на втором – травмы и отравления, на третьем – болезни мочеполовой системы, на четвертом – болезни кожи и подкожной клетчатки, на пятом – болезни системы кровообращения. При этом ранговая структура общей заболеваемости существенно отличается. Здесь лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, затем костно-мышечной системы и далее по убыванию – болезни органов дыхания, мочеполовой системы и органов пищеварения.

По информации регионального Минздрава, медицинская реабилитационная помощь в регионе оказывается в три этапа: ранней реабилитации, стационарный и амбулаторный.

– Медико-демографические показатели говорят о том, что этот вопрос очень актуален, особенно развитие системы на втором и третьем уровне реабилитации, – отметила Лена Лукичева. – В сложившихся экономических условиях, когда выросли цены на медицинское оборудование, на лекарственные препараты, при нехватке врачей соответствующего профиля, важно понять – есть ли необходимость в дополнительном финансировании этой сферы и внесении корректировок в региональный бюджет.

Сейчас ведётся разработка проекта, который позволит вдвое увеличить объёмы реабилитационной помощи к 2024 году. В Мурманске планируется создать амбулаторный реабилитационный центр для детей и взрослых, а также увеличить возможности стационара «Севрыба» до 120 коек (сейчас в общей сложности 70 коек). Кроме того, уже прошли первичную профессиональную переподготовку 3 врача, оформлена заявка на обучение ещё 13 специалистов, также обсуждается вопрос об организации курсов повышения квалификации для среднего медицинского персонала по направлению «Физическая и реабилитационная медицина».

Комитет принял прозвучавшую информацию к сведению и решил вернуться к вопросу развития медицинской реабилитации в мае текущего года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23091/