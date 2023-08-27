В последние выходные лета стартовала Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы в Заполярье»

Декада здорового образа жизни началась в нашем регионе уже в эту субботу, 26 августа, и продлится до 3 сентября.

Основной задачей декады является пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе, организация содержательного досуга всех возрастных категорий граждан.

Всего будет проведено порядка 100 мероприятий во всех муниципалитетах региона по различным видам спорта. В рамках декады населению традиционно будет представлена возможность бесплатного посещения ряда спортивных объектов, таких как бассейны, спортивные и тренажёрные залы и др.

С подробной информацией о спортивно-массовых мероприятиях и перечнем бесплатных объектов, временем их работы можно ознакомиться на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области. Приглашаем всех северян провести активную неделю перед новым осенним сезоном!

Фото: https://gov-murman.ru