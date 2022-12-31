В последний день 2022 года по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря – 1 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, постепенное повышение температуры воздуха до +1° -4°.

2 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха понизится.

Сегодня, 31 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до -5°. Гололедица.