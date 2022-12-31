Мурманская область. Арктика (16+)31.12.22 08:00
В последний день 2022 года по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря – 1 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, постепенное повышение температуры воздуха до +1° -4°.
2 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха понизится.
Сегодня, 31 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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