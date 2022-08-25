В последний день лета стартует федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание»

С 31 августа по 2 сентября Российское общество «Знание» проведет новый федеральный Просветительский марафон «Знание». В течение трёх дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, учёных и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих – отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса.

Площадками Просветительского марафона станут студии в Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и в Камчатском крае. Каждая из них будет освещать определенную тему: достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира - станет предметом обсуждения наставников и молодёжной аудитории марафона.

Зрители смогут увидеть выступления спикеров Просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» «ВКонтакте».

Кроме того, для всех, кто готов продемонстрировать свои знания и таланты, чтобы посетить марафон, но ещё не успел этого сделать, «Знание» запустило специальный творческий конкурс. Правила просты: нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» пост с интересным фактом о России – ее истории, науке, технологиях, искусстве, экологии, о регионах России или об особенностях национальной культуры. Формат публикации может быть любым: текст, рисунок, фото или видео. В посте необходимо отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, приложив к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей отберет экспертный совет конкурса, они станут гостями студии марафона в Москве.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также с 1 по 9 сентября пройдёт акция «Поделись своим знанием», в рамках которой лекторы Общества «Знание», представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках. 2 сентября в рамках марафона состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен» – победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр».

Узнать подробную информацию можно на сайте марафона и в сообществе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://marathon.znanierussia.ru/