Мурманская область. Арктика (16+)17.03.24 15:00
В последний день викторины «На Севере - Жить!» разыграют ещё 8 автомобилей
Вчера счастливыми обладателями автомобиля стали три человека. Двое победителей - из Мурманска. И вот, ещё один обладатель главного приза - северянин Юрий Сапегин.
Он живёт в населенном пункте Титан неподалеку от Кировска и работает в местном Доме культуры. Он признается, что сначала не поверил результатам.
- В семье это не первая машина, но ту, что есть, пора уже обновлять, - рассказал Юрий Сапегин, - не ожидал, что получится это сделать, благодаря викторине!
В последний день Викторина «На Севере – Жить!» обладателями машин станут 8 счастливчиков, а тысячи участников получат сертификаты OZON.
Если вы ещё не стали участником викторины – сейчас самое время это сделать! Пункты приёма анкет уже начали свою работу!
Фото: https://gov-murman.ru
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