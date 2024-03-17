В последний день викторины «На Севере - Жить!» разыграют ещё 8 автомобилей

Вчера счастливыми обладателями автомобиля стали три человека. Двое победителей - из Мурманска. И вот, ещё один обладатель главного приза - северянин Юрий Сапегин.

Он живёт в населенном пункте Титан неподалеку от Кировска и работает в местном Доме культуры. Он признается, что сначала не поверил результатам.

- В семье это не первая машина, но ту, что есть, пора уже обновлять, - рассказал Юрий Сапегин, - не ожидал, что получится это сделать, благодаря викторине!

В последний день Викторина «На Севере – Жить!» обладателями машин станут 8 счастливчиков, а тысячи участников получат сертификаты OZON.

Если вы ещё не стали участником викторины – сейчас самое время это сделать! Пункты приёма анкет уже начали свою работу!

Фото: https://gov-murman.ru