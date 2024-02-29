В последний месяц зимы жители Заполярья активнее всего сдавали в мурманский экопункт «Вторматик» макулатуру

Как подсчитали специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик», с начала февраля северяне сдали 333 кг бумажных отходов. Для сравнения, в январе их было меньше – 270 кг.

Традиционно в топ–3 популярных фракций входят картон (бумага), ПЭТ–бутылки микс и ПНД-канистры. В уходящем месяце канистры «потеснили» ПНД-флаконы (9 кг против 10 соответственно).

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», предсказать, как распределится спрос в конкретном месяце, сложно – влияет человеческий фактор. Но на любую из принимаемых фракций среди переработчиков обязательно найдётся покупатель.

Для возмездной сдачи вторсырья в экопункт «Вторматик» можно принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Чтобы получить вознаграждение за вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги следует приносить без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются – их не используют переработчики. ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора должны быть сухими и чистыми. Сырьё рекомендуется складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».