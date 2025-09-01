В последнюю субботу лета на морвокзале Мурманска провели яркое закрытие летнего сезона мероприятий

Более 2 тысяч человек собрались на площади морского вокзала областного центра, чтобы вместе принять участие в «OPEN AIR» электронной музыки и светового искусства.

«Сегодня мы проводим яркое заключительное мероприятие летнего сезона ряда событийных мероприятий под эгидой «Лето на Морвокзале». Очень рада, что вы решили с нами разделить это событие! Вы знаете, губернатор Андрей Чибис в начале лета поручил нам «раскачать» это место. Раскачать так, чтобы жизнь горожан наполнилась яркими событийными мероприятиями, и эта локация ожила в прямом смысле этого слова. Чтобы у каждого жителя Мурманска и региона в сознании крепко закрепилась идея морского вокзала как тусовочного городского общественного пространства», — рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Элина Парамонова.

Закрытие сезона получилось настоящим праздником звука, огней и света. Главным гостем вечера стал известный приглашенный диджей электронной музыки и участник международных танцевальных фестивалей, который зарядил своим выступлением северян и гостей города бодростью, ритмом и позитивными эмоциями.

«Вся площадь морвокзала наполнена невероятной атмосферой качественной электронной музыки и отличного настроения. Огромное спасибо за такой праздник!», — поделилась одна из участниц.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, организация Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных мероприятий на площади морского вокзала и обретение данной локацией статуса площадки динамичных уличных активностей – один из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!». Так, за весь летний сезон проведено 17 мероприятий с участием более 40 партнеров, а площадку посетили более 21,5 тысячи человек из числа мурманчан и гостей заполярной столицы.

