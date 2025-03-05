Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в региональном парламенте прошло заседание Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В нём приняли участие областные законодатели, представители органов муниципальных образований области, исполнительной власти региона. Заседание вёл председатель Координационного совета, глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В повестке дня – вопрос о подготовке и проведении в 2025 году мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Как подчеркнул Сергей Дубовой, этот особенный год одинаково значим для всех муниципалитетов:

- Для всех важно достойно, на высоком уровне провести памятные мероприятия и особое внимание уделить ветеранам – тем, кто работал в тылу, сражался на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Это наш долг перед поколением победителей. Нам необходимо выразить должное уважение и почёт участникам военных конфликтов и локальных войн, специальной военной операции. В пристальном внимании нуждаются воинские захоронения и мемориалы – необходимо привести их в порядок до памятных торжеств.

С информацией о предстоящих в этом году мероприятиях патриотической направленности выступили представители региональных министерств культуры и образования, комитета молодёжной политики. Отмечалось, что в преддверии юбилея Победы в Мурманской области пройдут памятные массовые и тематические мероприятия, выставки, фестивали, акции. В их числе – праздничный военный парад, митинг, традиционный проект «Вахта памяти». В 2025 году в учреждениях образования будет открыто не менее 9 «Парт Героев» и порядка 20 муралов. Впервые в Мурманской области пройдёт региональный этап Всероссийской молодёжной акции «Наши семейные книги памяти».

В планах – проведение в муниципальных образованиях акций «Историческая гостиная» и «Диктант Победы». О значимости этих и других патриотических мероприятий для молодёжи говорил депутат Михаил Белошеев.

Своим опытом и планами по проведению памятных юбилейных мероприятий поделились представители ЗАТО г. Североморск и Кольского района.

В ходе обсуждения подчеркивалась важность особого внимания к ветеранам, людям, которые внесли огромный вклад в Великую Победу.

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