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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 10:00

В повестке дня заседания Мурманской областной Думы 12 вопросов, но главный - ежегодный отчёт губернатора о результатах деятельности регионального правительства за 2022 года

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке дня работы депутатов запланировано рассмотреть более десятка вопросов. Но главный из них – отчёт губернатор Мурманской области.

В 14 часов в Мурманской областной филармонии Андрей Чибис представит депутатам отчёт о работе регионального правительства за 2022 год. Онлайн-трансляция пройдёт на официальной странице Андрея Чибиса соцсети «ВКонтакте» и в телеграм-канале  губернатора.

А вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания депутатов был ряд федеральных законопроектов.

Один из них – законодательная инициатива об установлении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в соответствии с решениями органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 12 мая 2014 года.

- Сейчас принимается много различных изменений, поправок в законодательство, которыми устанавливаются различные выплаты, льготы для участников специальной военной операции и членов их семей, - отметил Михаил Ильиных. - Но боевые действия велись на территории Донецкой и Луганской народных республик и до начала СВО. Жители республик, принимавшие в них участие, безусловно, имеют право на точно такие же льготы и выплаты, как и участники специальной военной операции.

Также парламентарии рассмотрели проект федерального закона «О безопасности людей на водных объектах».

- Такой закон принимается впервые, он разработан в целях создания базового законодательного акта в области обеспечения безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, - рассказал председатель комитета. – В настоящее время правоотношения в данной сфере регулируются либо подзаконными актами, либо различными ведомственными документами. Этот закон закрепляет необходимые понятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, разграничивает полномочия, устанавливает обязанности граждан. Им полноценно будет урегулирован вопрос о месте и роли Государственной инспекции по маломерным судам и многое другое.

Как подчеркнул парламентарий, принятие закона снимет многие проблемные вопросы в области безопасности людей на водных объектах.

Комитет рекомендовал Мурманской областной Думе поддержать проекты федеральных законов на очередном заседании регионального парламента.

Вчера же прошло заседание и комитета областной Думы по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Парламентарии поддержали инициативы коллег из Республики Карелия и Ярославской области.

Речь идёт о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обучение детей навыкам плавания с привлечением физкультурно-оздоровительных комплексов и продлении в этом году программы поддержки доступных внутренних поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристической услуги.

— Плавание – один из видов спорта, установленный Министерством просвещения России в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. В некоторых учебных заведениях есть свой бассейн, и они самостоятельно обеспечивают эту часть дисциплины. Но в большинстве случаев образовательные организации не располагают такой инфраструктурой, поэтому вынуждены использовать физкультурно-оздоровительные комплексы. Финансовая нагрузка в этом случае ложится на муниципальные бюджеты, - пояснил Алексей Гиляров. – Программа кэшбэка на детские путешествия действовала в течение двух последних летних сезонов и позволила существенно снизить затраты семей. На сегодняшний день от родителей поступает много обращений о необходимости продления этой существенной для семейного бюджета меры поддержки.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27657/

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