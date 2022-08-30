В повестке внеочередного заседания Мурманской областной Думы значатся вопросы, относящиеся исключительно к сфере социальной поддержки различных категорий населения

Депутаты 31 августа планируют рассмотреть изменения в региональные законы, касающиеся дополнительных гарантий детям-сиротам и денежных средств на содержание детей под опекой.

Как сообщает severpost.ru, изменения также вносятся и в закон о предоставлении питания школьникам. Кроме того, рассмотрены будут и изменения в закон Мурманской области о содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан.

Напомним, накануне на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис анонсировал дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих, воюющих на Донбассе.