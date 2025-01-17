В повышенной готовности: состоялось внеочередное оперативное совещание в связи с резким температурными перепадами, дождями и сильной гололедицей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл внеочередное оперативное совещание в связи в связи с резким температурными перепадами, дождями и сильной гололедицей в Мурманской области. Глава региона напомнил, что с 16 января в Мурманской области введён режим повышенной готовности в связи с резким температурными перепадами, дождями и сильной гололедицей.

«С учётом резких температурных перепадов мобилизованы и находятся в полной готовности все соответствующие службы – дорожники, коммунальные службы, муниципалитеты. Температурные качели, которые мы наблюдаем, сохранятся ещё несколько дней. Ещё раз прошу всех самым внимательным образом отнестись ко всему, что связано с обеспечением надлежащего функционирования инфраструктуры, с содержанием дорог и тротуаров. Также прошу спасателей регионального Управления МЧС быть готовым к любым ситуациям», – отметил Андрей Чибис, открывая совещание.

Руководитель Мурманского УГМС Оксана Чаус сообщила, что положительные температуры сохранятся до конца недели. По области ожидается ветер в порывах до 17 метров в секунду западного и юго-западного направления, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха ночью от - 3 до + 2, днём от 0 до + 5. Гололедица, местами сильная. 18 января усилится ветер, – днем северо-западный в порывах до 15-20 м/с. Вечером на северо-западе области в порывах до 27 м/с, метель. В отдельных районах осадки, ночью преимущественно в виде дождя, днём в виде мокрого снега, но с понижением температуры в течение суток. Температура воздуха от + 2 до - 3 в течение суток. 19 числа ещё сохранится ветер, на северо-западе области до 27 м/с, в отдельных районах на севере – снег, метель.

«На сегодняшний день высота снежного покрова в два раза превышает средние многолетние значения для середины января. В декабре у нас выпали две месячные нормы осадков, к сегодняшнему числу - уже 75% от климатической нормы. Что касается юга области, например, Кандалакши, там высота в пределах нормы, в районе Мончегорска высота снежного покрова также в два раза выше нормы», – сообщила Оксана Чаус.

Как сообщила заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, ведётся постоянный мониторинг состояния федеральной и региональной автодорог, работает более 120 единиц техники, которая ведёт подсыпку противогололедными материалами. Диспетчерские службы Упрдор «Кола» и «Мурманскавтодора» работают круглосуточно. Юлия Полиэктова подчеркнула, что ресурсов достаточно, – например, в этот момент полностью убран лёд с участка федеральной дороги от Мурманска до аэропорта.

«Мы наблюдаем непростую ситуацию на дорогах. Это означает, что необходимо: мобилизация дорожников, усиление Госавтоинспекции для предупреждения визуального контроля, чтобы оперативно разбирались аварийные ситуации. Дополнительная профилактическая работа должна быть, в том числе, с дальнобойщиками. К сожалению, зачастую они, как мы видим, не используют ни всесезонную, ни зимнюю резину, и небольшая гололедица сразу блокирует движение трассы. А трассы у нас бывают узкие в силу наших природных условий. Поэтому нужна профилактическая работа на постах, на въездах, и в том числе нужно стараться, чтобы водители переждали эти несколько дней, в том числе на безопасных участках. Начеку должны быть спасатели, если возникнут заторы из-за фур, которые перекрывают трассы, тоже чтобы обеспечить подвоз всего необходимого, создать пункты обогрева. Надеюсь, что до этого не дойдет, но тем не менее, мы должны быть готовы. Дорожники должны работать в усиленном режиме – это касается и муниципалитетов, и региональных дорог, и федеральных. При таких ветрах и пространствах, как у нас, в Мурманской области, всё покрывается ледяной коркой», – сказал губернатор.

Заместитель губернатора Мурманской области – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина проинформировала, что в данный момент продолжается взаимодействие с управляющими компаниями, контролируется уборка дворовых территорий – выполняются ручная и механизированная уборки.

«Обязательно отслеживаем вывоз мусора. Особое внимание обращаем на кровли, об этом тоже сегодня в отдельно проговорили с управляющими компаниями, потому что это важно при сегодняшних температурах. Ну и, конечно же, с ресурсоснабжающими организациями работаем тоже в плотном контакте», – подчеркнула Алла Истомина.

Губернатор обратил отдельное внимание на расчистку дворов и оперативное информирование жителей о проводимых работах, – чтобы припаркованные автомобили не мешали расчистке.

«Сейчас в два раза больше снега относительно климатической нормы. Особенно сейчас, когда всё подтаяло, а потом превратится в кашу, непреодолимые колеи и прочее. Я прошу отработать в штабном режиме на территории своих муниципалитетов и с теми, кто обслуживает дворовые территории. В случае необходимости запускайте муниципальную технику в рамках режима повышенной готовности, – запускайте, чистите, разгребайте там, где нужно, оперативно, потому что потом будет очень тяжёлая ситуация, и просто будут заблокированы въезды во многие дворы. Отдельное внимание нужно уделить возможному сходу снежной массы, обледенению кровель. В эти дни необходимо в штабном режиме обеспечивать безопасность. Прошу, коллеги, обратить на это самое серьёзное внимание», – подчеркнул глава региона.

Служба скорой помощи, в том числе специализированной, приведена в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Сейчас с учётом усиления на дежурстве находится более 70 бригад областной станции скорой медицинской помощи и территориального Центра медицины катастроф. Также, безусловно, к оперативному реагированию у нас готовы все наши подведомственные учреждения, которые входят в систему службы медицины катастроф», – подчеркнул глава ведомства.

Затем с докладами о работе на своих территориях выступили руководители муниципальных образований.

«С 15 января мы были в режиме повышенной готовности, чтобы подготовиться к текущим погодным условиям. Техника работает в круглосуточном режиме. Вчера вечером мы начали активную обработку основных магистралей, используя соль. Действительно, есть негативные высказывания и в прошлом сезоне относительно использования соли, – мы кратно уменьшили ее количество в этом году. Но для того, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, конкретно сейчас мы используем повышенное количество соли. Как следствие, основным магистралям города удалось обеспечить надлежащее состояние, мы не допустили глянцевания поверхности. По пешеходным зонам используем насыщенные пескосоляные смеси. Сегодня, как вы правильно отметили, даже несмотря на то, что противогололедная обработка выполняется, с учётом ветровой нагрузки, с учётом таяния снежных масс, приходится ее повторять неоднократно. Этим занимаются наши улично-дорожные службы. Что касается вывоза мусора, у нас сейчас на особом контроле этот вопрос. И с учётом того состояния парка компании, которая занимается вывозом мусора, особое внимание уделяется подъездным путям, чтобы можно было синхронизировать возможные возникновения сложных ситуаций и оперативно отработать жалобы на сложность подъезда. Сейчас ситуация управляется в штабном режиме. Кроме того, наблюдается подтопление на отдельных участках улично-дорожной сети за счёт того, что происходит обильное снежное таяние. Управление дорожного хозяйства на данных участках дорожной сети осуществляет разморозку и запуск ливневой канализации», – проинформировал глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис заслушал доклады руководителей всех муниципальных образований.

Также глава региона обратился к северянам, в том числе и водителям, с просьбой быть крайне внимательными на улице. В преддверии светлого праздника Крещения и с учётом преимущественно плюсовых температур губернатор поручил актуализировать решения по местам проведения массовых купаний.