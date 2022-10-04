В Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии внесены изменения

Губернатором Мурманской области подписано постановление правительства Мурманской области от 28.09.2022 №766-ПП «О внесении изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии».

В настоящее время в области 26 тысяч пенсионеров получают региональную социальную доплату к пенсии. Эта мера поддержки предоставляется пенсионерам, если их материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера и рассчитывается до указанной величины. С 1 июня 2022 года она составляет 19135 рублей.

Доплата к пенсии не выплачивается в период осуществления работы, но на федеральном уровне для отдельных категорий граждан установлено исключение - им предоставлено право её получения независимо от факта осуществления трудовой деятельности, а именно в случае временного трудоустройства в свободное от учебы время или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости.

Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии.

Под данные изменения подпадают следующие категории граждан:

- дети-инвалиды и инвалиды с детства, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

- дети, не достигшие возраста 18 лет, и дети, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, новая норма позволяет усилить социальную поддержку получателей данной меры поддержки.