В правительстве Мурманской области наградили молодых учёных

Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и участников конкурса научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области и конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие региона. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Юрий Фомин, и.о. министра образования и науки Татьяна Ларина.

Все конкурсные работы прошли серьезный отбор комиссии, в которую входили сотрудники исполнительных органов государственной власти, научных и образовательных организаций. В 2021 году финалистами стали 32 работы.

Тематика большинства научных работ имела прикладной характер. В беседе с заместителем губернатора конкурсанты отмечали, что их работы направлены на то, чтобы приносить реальную пользу, а главная цель исследований – сделать жизнь на Крайнем Севере более комфортной.

«Хочу подчеркнуть, что работы, которые мы видим, разные и почти все направлены на развитие социально-экономического потенциала региона, значительная часть работ носит практико-ориентированный характер. Я благодарю вас за ваши старания, за трепетное отношение к науке. Неоспоримо, у науки Кольского Заполярья есть потенциал, и мы будем делать всё, чтобы его развить, – отметил, вручая награды, Юрий Фомин.

По итогам конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области победителями признаны 4-е научные работы.

В номинации «Технические и естественные науки» первое место заняла научная работа «Атлас мегабентосных организмов Баренцева моря и сопредельных акваторий». Дипломом победителя награжден авторский коллектив «ПИНРО» им. Н.М. Книповича в составе: Денис Захаров, Наталья Стрелкова, Игорь Манушин, Ольга Зимина, Павел Любин, Татьяна Богачёва, Наталья Журавлева, Алексей Голиков, Дарья Блинова.

Второе место присуждено научной работе «Разработка природоохранных инновационных технологий получения и применения продуктов переработки минерального сырья, отходов производства и потребления Мурманской области для очистки сточных вод и восстановления нарушенных территорий». Почетный диплом получил авторский коллектив ФИЦ «Кольский научный центр РАН» в составе: Тамара Горбачева, Надежда Фокина, Дмитрий Майоров, Елена Копкова.

В номинации «Экономические и гуманитарные науки» победила научная работа «Строительство и жизнь православных храмов в устной и письменной истории заполярного города». Диплом получил авторский коллектив ФИЦ «Кольский научный центр РАН» в составе: Алёна Давыдова, Алевтина Ляпинская.

Второе место присуждено научной работе «Литературное краеведение земли Кольской». Автор – Виктория Бакула, Мурманский арктический государственный университет.

В конкурсе научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области лучшими стали 6 проектов.

В номинации «Технические и естественные науки» диплом победителя за научную работу «Получение фотокаталитических титаносиликатных порошков из техногенного сырья и разработка на их основе цементных композитов с улучшенными технико-экономическими и специальными свойствами» получила Анна Цырятьева, ФИЦ «Кольский научный центр РАН».

Второе место – научная работа «Фотокаталитические материалы на основе TiO2, модифицированного W и Mo, эффективные в процессах деструкции органических соединений и микробиоты при облучении видимым светом». Награду получил авторский коллектив ФИЦ «Кольский научный центр РАН» в составе: Сергей Сафарян, Максим Беликов.

Третье место – научная работа «Исследование и разработка экстракционных процессов извлечения железа (III) из промежуточных продуктов «Кольской ГМК», её автор – Артем Соколов ФИЦ «Кольский научный центр РАН».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в номинации «Экономические и гуманитарные науки» победа досталась научной работе «Разработка дизайн-проект интерактивной навигации для высшего учебного заведения в рамках концепции инклюзивного дизайна», ее автор – Даниила Семенова, Мурманский арктический государственный университет.

Второе место – работа «Разработка проекта по повышению эффективности деятельности ПАО «Мурманский траловый флот», автор – Дарья Матвеева, Мурманский арктический государственный университет.

Третье место – научная работа «Исследование потенциала игровых программ на основе геокэшинга в молодежном туризме», автор – Александра Глаголева, Мурманский арктический государственный университет.

Лучшей студенческой научной работой стал проект «Развитие гастрономического туризма в регионе», автор – Ксения Усовченко (МАГУ).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432924/#&gid=1&pid=5