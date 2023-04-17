В правительстве Мурманской области наметили перспективы развития системы расчётного обслуживания по капремонту

Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков провёл совещание с заместителем генерального директора – директором филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрием Базаровым по вопросам оказания биллинговых услуг для НКО «Фонд капремонта». В рамках встречи стороны переговорили о наладке процесса, качественном обмене данными для корректных начислений. Стороны отметили, что необходимы небольшие доработки и подвели первые результаты.

Клиентами гарантирующего поставщика по расчётно-кассовому обслуживанию стала вся Мурманская область. При выборе исполнителя основными предъявляемыми требованиями НКО «ФКР МО» были организация приёма платежей без комиссии, а также наличие отделений, в которых жители Мурманской области могут получить консультацию и направить обращение по вопросам, касающихся оплаты взносов на капитальный ремонт.

В ходе встречи Алексей Лыженков отметил позитивные результаты. Одновременно с этим переговорили о наладке процессов, обсудили необходимую доработку деталей. С ним согласился и Дмитрий Базаров.

«Мы получили положительный опыт взаимодействия с фондом капремонта. Такая обратная связь позволяет эффективно развивать направление по оказанию дополнительных услуг населению», - подчеркнул Дмитрий Базаров.

Стороны приняли решение о мониторинге текущего сотрудничества и договорились о повторной встрече в мае.

Напомним, что с января 2023 года филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск осуществляет расчётное обслуживание по вопросам капремонта для почти 300 тысяч северян.

Как пишет пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, сегодня Россия по праву считается одной из наиболее прогрессивных стран в части цифровизации услуг и сервисов, предоставляемых населению. Со своей стороны Росатом оказывает меры поддержки для качественного внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по всем приоритетным направлениям экономики страны и социальных сервисов для населения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.