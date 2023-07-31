В Правительстве Мурманской области обсудили дальнейшие пути выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

В режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по наполнению Единого государственного реестра недвижимости в Мурманской области под председательством министра имущественных отношений Мурманской области Виктории Минкиной. Участие приняли представители региональных управлений Росреестра, Федеральной налоговой службы и органов местного самоуправления Мурманской области.

Заседание было посвящено исполнению органами местного самоуправления регионального плана-графика выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, утвержденного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и заместителем руководителя федерального Росреестра Татьяной Громовой.

Также обсуждались практические вопросы осуществления мероприятий по выявлению правообладателей и проблемы, возникающие при их проведении.

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют зарегистрированные права на порядка 128000 зданий, помещений, земельных участков, из них порядка 39000 находится в областном центре.

«Первоочередная цель проведения таких мероприятий – это защита интересов собственников. Только регистрация права в ЕГРН дает возможность в полной мере распоряжаться своим имуществом и защитить его от действий злоумышленников. Хочу отметить, органы местного самоуправления Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска и Полярных Зорь, которые показали высокие результаты в этом направлении в первом полугодии текущего года», – отметила министр имущественных отношений региона Виктория Минкина.

Напомним, что ранее возникшим считается право, возникшее до 1998 года, то есть до вступления силу закона о государственной регистрации прав на объекты недвижимости.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, несмотря на то что выявление правообладателей осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований, собственники могут самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации своего ранее возникшего права. Для этого достаточно прийти в ближайшее отделение МФЦ с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на недвижимое имущество. Такая услуга предоставляется государством бесплатно.

Перечни объектов, в отношении которых муниципалитетами проводятся мероприятия по выявлении правообладателей размещены на сайтах администраций муниципальных образований.

Фото: https://gov-murman.ru