В правительстве Мурманской области обсудили дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности

Вопросы антитеррористической защищенности объектов и обеспечения безопасности граждан обсудили сегодня на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Открывая заседание в режиме видеоконференции, глава региона поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за слаженную и эффективную работу по предотвращению террористических угроз на территории региона.

Особое внимание губернатор уделил совершенствованию профилактических мер антитеррористической направленности на объектах экономической деятельности в морском порту Мурманск, в образовательных и социальных учреждениях, в муниципальных образованиях, на объектах инфраструктуры воздушного транспорта.

«Все хозяйствующие субъекты должны надлежащим образом обеспечить исполнение требований антитеррористической защищенности и реализацию профилактических мер. Никакие ограничения, в том числе финансовые или связанные с пандемией коронавируса, не могут препятствовать выполнению поставленных задач. Должен быть выработан план дополнительных мероприятий, которые необходимо провести с целью повышения защиты наших граждан и обеспечения транспортной безопасности, в том числе с учётом самых современных технических решений, которые сегодня есть», – подчеркнул Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.