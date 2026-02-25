В правительстве Мурманской области обсудили дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности

Вопросы антитеррористической защищенности критически важных объектов инфраструктуры на территории Мурманской области и обеспечения безопасности граждан обсудили 24 февраля на заседании антитеррористической комиссии в Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Открывая заседание, глава региона поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, Федеральную службу безопасности за слаженную и эффективную работу по предотвращению террористических угроз на территории региона в праздничные дни.

Губернатор акцентировал внимание на вопросах совершенствования профилактических мер антитеррористической направленности на объектах в образовательных и социальных учреждениях муниципальных образований региона и принятия дополнительных мер по совершенствованию профилактической деятельности в молодежной среде.

«Повышенного внимания заслуживает тема, связанная с противодействием экстремизма и терроризма среди молодого поколения. На сегодняшний день реализуемые меры охватывают более 80 тысяч человек. Наша молодёжь постоянно подвергается воздействию врага, и наша задача – работать максимально эффективно, а также при необходимости принимать дополнительные меры для работы с молодым поколением по предотвращению таких угроз», – подчеркнул Андрей Чибис.

В заседании приняли участие члены Антитеррористической комиссии, руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, органов местного самоуправления, ведомств и организаций региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562791/#&gid=1&pid=4