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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.20 08:15

В правительстве Мурманской области обсудили возможность создания инфраструктуры для развития санного спорта

В ближайшие годы в Кандалакше может появиться региональный центр по спортивной подготовке по санному спорту (натурбану). Об этом шла речь на встрече вице-губернатора Мурманской области Елены Дягилевой с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация санного спорта России» Наталией Гарт. Во встрече принимали участие министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов и глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Как отметила вице-губернатор, санный спорт заслуженно пользуется популярностью в Мурманской области.

«Наш регион является одним из самых снежных в России, и с годами интерес к нему как у профессиональных спортсменов, так и у людей, которые ведут активный образ жизни, не угасает, – подчеркнула Елена Дягилева. – Появление настолько значимого объекта в Кандалакше может стать большим событием и ознаменовать собой начало нового этапа развития этого вида спорта в Заполярье».

В областном правительстве, как добавила вице-губернатор, понимают, что улучшение спортивной инфраструктуры всегда придаёт новый импульс развитию территорий.

«По этой причине вопрос как создания новых спортивных объектов, так и поддержки уже действующих находится в приоритете губернатора Андрея Чибиса. В данном случае мы с вами смотрим в одном направлении и готовы прикладывать усилия для реализации совместных проектов», – добавила Елена Дягилева.

В Федерации санного спорта считают, что у Кандалакши есть все шансы стать центром развития натурбана не только на Северо-Западе, но и в России в целом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Мурманской области появилась своя современная база для подготовки спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. Речь идет о настройке качественного тренировочного процесса в каждодневном режиме. Спасибо, что любите и поддерживаете санный спорт, для нас это чрезвычайно важно», – отметила президент организации «Федерация санного спорта России» Наталия Гарт.

Напомним, натурбан в Мурманской области развивается с 1985 года, когда на базе ПТУ № 9 г. Кандалакши была организована спортивная секция по санному спорту. Первые международные соревнования в России прошли в Кандалакше на г. Крестовая в 1987 году по программе Праздника Севера, а затем стали традиционными.

С 1 января 1990 года по решению Кандалакшского горисполкома открылась специализированная детско-юношеская спортивная школа по санному спорту. С июня 2018 года санный спорт (натурбан) включен в базовый вид спорта Мурманской области.

Из общей численности саночников спортивной школы (125 занимающихся) на 2020-2021 гг. в состав сборных команд России включены 34 спортсмена, что составляет более 65% от общего количества кандидатов в национальную сборную по натурбану.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, саночники школы на протяжении многих лет становятся победителями и призерами российских и международных соревнований. К примеру, российская саночница, выступающая в дисциплине санного спорта (натурбан), пятикратная чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка мира Екатерина Лаврентьева со своими спортивными достижениями даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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