В правительстве Мурманской области подвели итоги двух региональных научных конкурсов

По итогам конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, в число победителей вошли 12 учёных Кольского научного центра РАН. Двое сотрудников Мурманского арктического университета получили дипломы участников. Победители конкурса монографий и научных трудов в каждой номинации получат премии – 60 и 50 тысяч рублей.

Победителями и призёрами конкурса научных работ молодых учёных Мурманской области стали пять сотрудников МАУ и четверо учёных КНЦ РАН. Победители в каждой номинации получат премию в 40 тысяч рублей, лауреаты, занявшие второе и третье место – по 25 и 20 тысяч рублей соответственно. Автор лучшей студенческой работы получит 10 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, награждение победителей, лауреатов и участников конкурсов состоится в День российской науки в 2026 году.

С распоряжением правительства Мурманской области «Об итогах конкурса научных работ молодых учёных и специалистов Мурманской области в 2025 году» от 11.12.2025 №424-РП можно ознакомиться на официальном сайте регионального Министерства образования по ссылке, «Об итогах конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, в 2025 году» от 11.12.2025 №425-РП – здесь.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560047/#&gid=1&pid=1