В правительстве Мурманской области прошла торжественная церемония вручения государственных и региональных наград

Знаки отличия жителям региона вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Событие стало признанием значительных профессиональных заслуг, личного вклада и добросовестного многолетнего труда северян в различных сферах – от геологии и экологии до образования, культуры и предпринимательства.

«От лица правительства области и от себя лично позвольте выразить глубокое уважение и искреннюю признательность за все ваши выдающиеся заслуги. Уникальный опыт и высочайший авторитет в самых разных сферах и кругах являются для нас фундаментальной основой в работе. Позвольте поблагодарить самоотверженное служение, за вашу исключительно эффективную работу. Вы показываете пример того, как нужно честно служить, работать на благо людей и жить с полной отдачей», - сказал Андрей Чибис.

В начале церемонии глава региона поздравил земляков, отмеченных Указами Президента Российской Федерации. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили генерального директора Морской арктической геологоразведочной экспедиции Алексея Казанина.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили начальнику Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Ольге Онишиной.

Почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоена преподаватель Детской школы искусств Снежногорска Марина Ананьева.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы лицея им. В.Г. Сизова в Мончегорске Нине Селиханович.

Звания «Заслуженный эколог Российской Федерации» удостоен главный научный сотрудник Мурманского морского биологического института РАН Анатолий Шавыкин.

Также на мероприятии вручили региональные награды, учрежденные для поощрения тех, чья деятельность вносит весомый вклад в развитие Кольского Заполярья.

Высшее региональное звание «Почётный гражданин Мурманской области» было присвоено заместителю директора по научной работе Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Анатолию Николаеву.

Андрей Чибис вручил знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью». Их удостоены: капитан судна «Алликсааре» рыболовецкой компании «Атлантика» Алексей Мурзин; директор «Апатитстрой» Александр Разумов.

Особым знаком «За заслуги в предпринимательской деятельности» за развитие бизнеса и эффективные инвестиции были отмечены: генеральный директор Мурманского тарного комбината Екатерина Голоенко и генеральный директор Городского делового центра «Меридиан» Марина Калмыкова.

Почётной грамотой Мурманской области за вклад в развитие системы образования региона наградили учителя информатики Мурманского академического лицея Романа Еннера.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560136/#&gid=1&pid=2