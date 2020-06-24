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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.20 08:00

В правительстве Мурманской области провели заседание по противодействию коррупции

Меры по противодействию коррупции сегодня обсудили на заседании профильной комиссии в правительстве Мурманской области. Она прошла под председательством губернатора Андрея Чибиса в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая встречу, губернатор отметил, что по итогам 2019 года регион вошел в число субъектов Российской Федерации с наименьшим уровнем коррупции, а по конкурентности закупок находится в лидерах по стране, поэтому необходимо продолжать работать в этом направлении.

«Наша задача – не только во взаимодействии с правоохранительными органами стимулировать привлечение к ответственности тех, кто ненадлежащим образом выполняет свои обязанности и совершает действия, порочащие государственную службу. Самое главное – корректировать процедуру, чтобы минимизировать риски принятия решений, которые направлены не на развитие, не на созидание, а на злоупотребление, причем в целях личного обогащения», – отметил губернатор.

Ключевая тема заседания – реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, предоставления услуг, а также риски, возникающие в процессе проведения государственных закупок для нужд Мурманской области.

Участие в заседание приняли главный федеральный инспектор по Мурманской области, представители силовых ведомств, руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители общественности.

Как сообщает управление по реализации антикоррупционной политики  Мурманской области, для минимизации коррупционных рисков в различных отраслях деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления принято решение проанализировать исполнение государственных контрактов, усилить контроль и продолжить работу по централизации закупочной деятельности.

По результатам совещания губернатором области даны соответствующие поручения, работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Мурманской области находится на постоянном контроле главы региона.

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