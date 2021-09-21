В правительстве Мурманской области пройдёт совещание по обеспечению безопасности образовательных организаций

В связи с трагическими событиями в Перми губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил заместителю губернатора Юрию Сердечкину провести совещание с руководством силовых структур региона на предмет координации действий и проведения совместных мероприятий профилактического характера, направленных на недопущение подобных преступлений.

Для выработки решений будут консолидированы усилия исполнительных органов власти, правоохранительных органов, системы образования региона.

Напомним, 20 сентября 2021 г. стрелок-одиночка открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли и пострадали люди.