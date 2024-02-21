В правительстве Мурманской области рассказали о способах получения участниками СВО земли в собственность бесплатно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с октября 2023 года на территории Мурманской области ветеранам боевых действий, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награждённых орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и зарегистрированным по месту жительства в Мурманской области предоставлено право бесплатного получения земельных участков. Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис ещё раз напомнил о том, кто может воспользоваться данной мерой поддержки.

«Земля в собственность бесплатно на территории Мурманской области предоставляется военнослужащим, добровольцам, росгвардейцам, которые принимали участие в специальной военной операции, получили звание ветерана боевых действий и были удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе СВО. Также претендовать на указанную меру поддержки могут и члены семей погибших участников СВО», – сказал губернатор.

Такие участки можно будет использовать для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и, если участник СВО признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то для ИЖС.

Ветераны боевых действий, имеющие иные знаки отличия, либо не имеющие их также вправе приобрести земельные участки на территории Мурманской области на льготных условиях – в аренду без проведения торгов для ведения садоводства или огородничества.

Обе меры поддержки можно получить через подведомственную организацию Министерства имущественных отношений Мурманской области – «Центр технической инвентаризации», через филиал госфонда «Защитники Отечества», МФЦ, портал «Госуслуги» или просто направить заявление посредством почты.

«И в контексте темы напоминаю, что участники СВО и члены их семей сохраняют статус приоритетной группы программы «Свой дом в Арктике» и могут получить до 1,5 млн на покупку или строительство дома», – добавил Андрей Чибис.

Подробнее о результатах работы по организации помощи участникам СВО в подборе и предоставлении земельных участков доложила первый заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко.

«Для того, чтобы воспользоваться своим правом на бесплатное получение земельного участка, участники СВО должны встать на учет по месту жительства, определиться с целью использования земельного участка и интересующей их территорией, после чего сформировать схему земельного участка и подать заявление в Министерство имущественных отношений Мурманской области», - отметила Ольга Онуфриенко.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, получить личную консультацию участники СВО могут в филиале Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» (г. Мурманск, просп. Ленина, 23/1). Там расскажут, как можно получить участок, какие документы нужны и как найти подходящую территорию.

Кроме того, на базе Центра технической инвентаризации выделены отдельная телефонная линия для консультаций по телефону 689-637 и адрес электронной почты: svo@ctimo.ru, исключительно для участников СВО, куда можно направлять интересующую участника территорию для предварительной проверки на предмет наличие ограничений и обременений, затрудняющих или не позволяющих ее использование. Всю информацию по действующим мерам поддержки можно найти на сайте регионального Минимущества: https://property.gov-murman.ru/activities/info_big_family/.

«На текущий момент участникам СВО оказано порядка 200 консультаций, заключено 38 договор аренды земли и принято 55 решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в аренду. По двум участкам принято решение о предварительном согласовании предоставления в собственность бесплатно», – подвела первые итоги работы Ольга Онуфриенко.