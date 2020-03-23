В правительстве Мурманской области создаётся рабочая группа по поддержке предпринимателей

В правительстве Мурманской области создаётся рабочая группа по поддержке представителей малого и среднего предпринимательства. Ключевые задачи профильной группы сегодня в ходе оперативного совещания обозначил губернатор Андрей Чибис, отметив, что поддержка бизнеса региона крайне важна в условиях введения ограничительных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Задача группы – мониторинг происходящего, оценка влияния на экономику области, и подготовка чёткого перечня мер, которые в первую очередь необходимы для поддержки бизнеса Кольского Заполярья и минимизации последствий экономического удара», – акцентировал особое внимание к этой теме глава региона.

Рабочую группу возглавит заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. В неё также будут включены вице-губернаторы Дмитрий Филиппов и Елена Дягилева.

Глава региона поручил в течение недели подготовить мониторинг экономической ситуации, дать оценку экономических последствий и разработать перечень мер государственной поддержки с учётом решений, принятых на федеральном уровне.

Кроме того, губернатор сообщил, что с сегодняшнего дня все проверки, которые по плану проводились в отношении малого и среднего бизнеса, должны быть приостановлены. Исключение – случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью граждан, создания чрезвычайных ситуаций.

Особо отмечено, что это решение не касается проверочных мероприятий Государственной жилищной инспекции Мурманской области в отношении качества работы управляющих организаций, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.