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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.21 09:00

В правительстве обсудили вопросы развития региональной системы дополнительного образования детей

В Мурманской области продолжается реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», подразумевающая в том числе развитие региональной системы дополнительного образования детей. Об этом на заседании профильного межведомственного совета сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сейчас мы подошли к серьёзному рубежу, когда дальнейшее увеличение охвата детей доступным и качественным дополнительным образованием может быть достигнуто только за счёт консолидации усилий всех участников системы, повышения качества дополнительного образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми», – отметила Елена Дягилева.

Организационно-финансовая структура системы дополнительного образования Мурманской области включает в себя региональный навигатор, персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО). В 2020 году во всех 17 муниципальных образованиях была внедрена система персонифицированного учета дополнительного образования, в 12 муниципалитетах – система ПФДО. 

В 2020/2021 годах из местных бюджетов уже направлено 157,5 млн рублей на финансовое обеспечение сертификатов, годовой номинал которых составил от 18785 до 40443 рублей. Использование средств сертификатов в статусе персонифицированного финансирования по итогам прошлого года позволило более 6 тысячам детей получить услугу в различных организациях.

«Дополнительное образование – это, прежде всего, образование по выбору ребенка. Поэтому, чтобы обеспечить его доступность, все дети должны получить право на выбор и возможность обучения по дополнительным общеобразовательным программам», – отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реализации нацпроекта в Мурманской области появились мобильный технопарк «Кванториум», 10 мини-технопарков «Квантолаб», а также 29 центров «Точка роста». 1 сентября 2021 года в Мурманске заработает центр цифрового образования детей «IT-куб».

 

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