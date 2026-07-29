В правительстве региона обсудили качество работы управляющих организаций, отвечающих за 100 домов

В правительстве Мурманской области состоялось очередное заседание рабочей группы по рассмотрению деятельности управляющих организаций под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова, представители Фонда капитального ремонта, Роспотребнадзора, службы судебных приставов, УМВД и администрации города Мурманска.

В центре внимания оказалась деятельность двух управляющих организаций — ООО «УК Сияние Росляково» (г. Мурманск) и ООО «ПЕРСОНА» (ЗАТО г. Североморск), в управлении которых находится 100 многоквартирных домов. Участники заседания рассмотрели информацию о деятельности управляющих организаций, а также проблемные вопросы в их работе. Особое внимание было уделено организации обратной связи с населением и повышению качества содержания общего имущества многоквартирных домов.

«На заседании рабочей группы мы детально рассмотрели работу двух организаций. Количество жалоб, а также число предписаний и обращений в адрес этих УК снизилось по сравнению с прошлыми годами. Мы видим, что компании выполняют взятые на себя обязательства по ремонту подъездов. Наша ключевая задача — не снижать достигнутых темпов. В Североморске объем работ по ремонту подъездов увеличен практически в два раза. По Мурманску мы нацелены сохранить показатели на уровне прошлого года, учитывая значительные объемы жилищного фонда», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Особое внимание на заседании мы уделили и организации обратной связи с жителями. Платформа «МАХ» и домовые чаты являются эффективными инструментами для оперативного решения вопросов, однако не все управляющие компании активно их используют. ООО «Персона» до сих пор не создан информационный канал в «МАХ». Это помогло бы жителям оперативно получать информацию о выполняемых управляющей организацией работах, аварийных ситуациях на внутридомовых инженерных сетях, плановых отключениях коммунальных услуг. В этой связи ООО «Персона» рекомендовано активизировать работу в домовых чатах и наладить взаимодействие с жителями МКД, сделать его максимально оперативным, открытым и прозрачным», — отметила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова.

По итогам заседания рабочей группы руководству управляющих организаций поручено разработать и представить детальный план устранения всех выявленных нарушений. Особое внимание следует уделить подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду, ремонту подъездов, устранению нарушений при содержании общего имущества многоквартирных домов, внедрению действенного механизма проверки качества проводимых работ.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами создана по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Системная работа регионального правительства по улучшению качества обслуживания МКД и повышению уровня комфорта для всех жителей региона будет продолжена на постоянной основе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571842/#&gid=1&pid=1