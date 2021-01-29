В правительстве региона подвели итоги реализации Стратегии развития российского казачества за 2020 год

Итоги реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества обсудили вчера в региональном правительстве. Во встрече под председательством вице-губернатора Владимира Евменькова приняли участие атаманы трех казачьих обществ Заполярья – Туломского, Кольского и Мурманского.

«Мы в казачестве видим надежду и опору – в том, что вы поможете сохранить стабильность в обществе и молодежь вокруг вас объединится на правильных позициях. Важно вместе сформировать план мероприятий по развитию движения в нашем регионе на предстоящие годы», – сказал в приветственном слове заместитель губернатора Владимир Евменьков, поблагодарив за активную совместную работу в 2020 году.

Казаки неоднократно привлекались Управлением МВД России по Мурманской области к совместному патрулированию на массовых праздничных гуляньях для обеспечения правопорядка, они включены в состав подразделений добровольной пожарной охраны. Кроме того, казачьи общества региона активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Так, за последние годы создано три военно-патриотических клуба: «Пересвет», «Финист» и «Джура», где детей обучают традициям казаков, основам верховой езды, стрелковой и строевой подготовке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, объединениям казаков оказывается финансовая поддержка. В прошлом году из регионального бюджета по 500 тысяч рублей получили Туломское хуторское казачье общество и «Хутор Оленегорский». На реализацию культурных, патриотических и образовательных проектов еще четыре казачьих общества выиграли областные гранты на общую сумму почти 1,5 млн рублей.