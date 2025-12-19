В праздничные дни между Мурманском и Ярославлем будут курсировать дополнительные поезда

В предновогодние дни и новогодние каникулы для удовлетворения повышенного спроса на поездки назначены дополнительные поезда между Мурманском и Ярославлем.

Из Мурманска поезд №227 отправится 26 декабря и 3, 7 января в 23.10, прибудет в Ярославль 28 декабря, 5, 9 января в 9.07.

Поезд №228 отправится с Ярославля-Главного 29 декабря, 6, 10 января в 7.00, прибудет в Мурманск 30 декабря, 7, 11 января в 15.14.

Поезда будут следовать с остановками на станциях в Вологодской, Архангельской областях.

В составе поездов вагоны с купе и плацкартные. Продажи билетов открыты.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в кассах дальнего следования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559018/#&gid=1&pid=1