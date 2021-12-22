В праздничные дни на объектах ЖКХ в регионе будет дежурить более 600 аварийных бригад

На прошлой неделе в Мурманской области наблюдалось потепление, в связи с чем установленный в отдельных муниципалитетах режим повышенной готовности был отменен: как проходит отопительный сезон в регионе – рассказал министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По оценкам энергетиков, сформированного запаса топлива с учетом угля и мазута, находящихся в пути, хватит до середины января.

В рамках прохождения отопительного сезона был устранен порыв на водоводе птицефабрики Снежная, который снабжает водой мазутную котельную в Молочном. Сложность устранения аварии заключалась в том, что данный участок сети находится в собственности частного предпринимателя. К устранению порыва была привлечена техника и специалисты АО «МЭС» и ГОУП «Мурманскводоканал».

Для обеспечения надёжного водоснабжения и прекращения использования ресурса, подаваемого по водопроводу птицефабрики, «Мурманскводоканал» в настоящее время завершает прокладку нового участка сети. Проведенные мероприятия позволят запитать тепловой источник от магистрального водовода в обход территории предприятия птицефабрики.

Для повышения качества теплоснабжения в Печенгском округе организован ежедневный двухразовый контроль за температурой теплоносителя, подаваемого в жилой фонд в Никеле, Заполярном, Печенге, Лиинахамари, Корзуново, Верхнем и Нижнем Луостари, Спутнике, посёлке 19 км. Глава ведомства отметил, что за прошедшую неделю обращений граждан о несоблюдении температуры в жилых помещениях не поступало.

Дополнительно состоялась выездная проверка с участием представителей региональных министерства энергетики и ЖКХ, ГЖИ и администрации Печенгского округа. Комиссия зафиксировала превышение температуры теплоносителя на котельных в Лиинахамари и Никеле.

В связи с произошедшими отключениями в Печенгском округе, ПАО «Россети Северо-Запад» поручено разработать план мероприятий по обеспечению надежности электроснабжения. Также электросетевая компания совместно с АО «Оборонэнерго», Кольской ГМК, АО «Мурманэнергосбыт» и администрацией Печенгского округа (ЕДДС) определят регламент информационного взаимодействия в случае возникновения аварийных ситуаций.

Для ликвидации возможных технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства в праздничные новогодние и выходные дни сформированы графики дежурства ответственных лиц. К восстановительным работам готова приступить 631 бригада и 2343 единицы техники.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, теплоснабжающими организациями региона реализуются все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойности теплоснабжения потребителей. Все технологические нарушения устраняются в кратчайшие сроки. Вопрос прохождения отопительного сезона находится на постоянном контроле министерства.