В праздничные дни в Мурманске общественный транспорт меняет расписание

По информации АО «Электротранспорт» 6 мая троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по расписанию «суббота», 7 и 8 мая — по расписанию «воскресенье».

Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая троллейбусные маршруты №№3, 4, 6 и автобусные маршруты №№18, 33Р, 3Т, 4Т будут работать по специальному расписанию.

С 8 часов до открытия движения по просп. Ленина:

— троллейбусный маршрут №3 будет работать по ул. Академика Книповича, ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Радищева до ул. Карла Маркса (конечная остановка троллейбусного маршрута №10);

— троллейбусный маршрут №4 будет работать по ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Генерала Щербакова до ул. Ленинградская (АЗС «Роснефть»);

— троллейбусный маршрут №6 будет работать по ул. Академика Книповича, ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Героев Рыбачьего до ул. Ленинградская (АЗС «Роснефть»);

— автобусный маршрут №4Т будет работать до ул. Карла Либкнехта (конечная остановка троллейбусного маршрута № 6) в обоих направлениях;

— автобусный маршрут №18 будет работать по ул. Академика Книповича — ул. Шмидта — ул. Карла Маркса в обоих направлениях, ул. Академика Книповича — ул. Полярные зори — Восточный микрорайон в обоих направлениях;

— автобусный маршрут №33Р будет работать через Восточный микрорайон и ул. Полярные Зори в обоих направлениях;

— автобусный маршрут №3Т будет работать по графику «Праздничное расписание».

Автобусные маршруты №№1, 5, 10А, 19, 24, 27, 30, 6Т, 7Т будут работать по воскресному расписанию.

Во время проведения праздничных мероприятий автобусные маршруты №№1, 5 будут работать по ул. Академика Книповича — Восточный микрорайон — ул. Карла Маркса в обоих направлениях. Автобусный маршрут №10А будет работать через Восточный микрорайон в обоих направлениях.

Также вводятся дополнительные рейсы:

— троллейбусный маршрут №3 в 9.26 от остановки «Завод «Севморпуть»;

— автобусный маршрут №18 в 9.01 и 9.09 от остановки «Улица Саши Ковалёва» до остановки «Улица Ленинградская» (АЗС «Роснефть»).

Автобусные маршруты №№11, 25, 29 не работают и возобновят работу 10 мая 2023.

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24912&page=2