В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, приняли участие более 90 тысяч северян

В Мурманской области праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, посетили более 90 тысяч северян. Сегодня, открывая оперативное совещание в правительстве области, глава региона Андрей Чибис поблагодарил всех организаторов за проделанную работу, а также правоохранительные органы за обеспечение безопасности во время мероприятий.

«Хочу поблагодарить всех организаторов, участников, технических специалистов, артистов, администрации муниципалитетов, нашу команду – Елену Васильевну Дягилеву, которая всем этим занималась, Северный флот и другие воинские подразделения, которые находятся на нашей территории, а также сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности», – сказал Андрей Чибис.

Памятные мероприятия, посвящённые Дню Победы, состоялись во всех муниципалитетах. Ключевые провели в областном центре. Так, 9 мая в городе-герое Мурманске прошёл традиционный парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники, у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» состоялся торжественный митинг, а вечером с площадки в районе Абрам-Мыса был дан салют из 30 залпов.

«Всех ещё раз поздравляю с Днём Великой Победы! Отдельный поклон защитникам, которые сейчас на передовой, их близким, а также всем северянам, которые оказывают поддержку фронту для того, чтобы приблизить ещё одну важнейшую для нашей страны Победу», – подчеркнул губернатор.