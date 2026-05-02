В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городу

Навести порядок в зелёных зонах и общественных пространствах 1 мая вышли более 600 человек. В результате проведённых работ: собрано 51,6 кубометра мусора; уборкой было охвачено 119955 квадратных метров территорий.

Одну из 16 локаций – территорию Чистого ручья посетили глава города Мурманска Иван Лебедев и депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Их участие в общем деле подчеркнуло значимость события для жизни города.

Важным дополнением к субботнику стало голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители областного центра получили пояснения о порядке участия и смогли выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении в первую очередь.

