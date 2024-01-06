В праздники – некогда болеть!

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, в нашем регионе отмечено снижение регистрации заболеваний ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах населения.

В структуре заболевших лиц по-прежнему лидирует детское население (58,3%), среди которого наибольший удельный вес составляют школьники (54,2%).

По данным вирусологического мониторинга в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю определяются как вирусы не гриппозной этиологии (сезонный коронавирус, риновирус, парагрипп, бокавирус, аденовирус, метапневмовирус), так и вирусы гриппа. В структуре респираторных вирусов увеличивается число находок вирусов гриппа А и В, штаммы которых вошли в состав противогриппозной вакцины, применяемой в период подготовки к эпидсезону 2023-2024 г.г.

По данным медицинских организаций на подведомственных Управлению территориях муниципальных образований по состоянию на 28 декабря 2023 года вакцинировано 46,0% населения нашего региона.

Специалисты Роспотребнадзора по Мурманской области дают рекомендации, как защититься от простудных заболеваний. Врачи рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски в общественных местах и использовать антисептики. Важно придерживаться сбалансированного питания и высыпаться.