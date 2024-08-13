В преддверии 1 сентября в детских поликлиниках Заполярья организовали «зелёные коридоры» по субботам

В детских амбулаторно-поликлинических учреждениях Заполярья ввели дополнительные дни работы по субботам. Это сделано для сокращения сроков прохождения медицинских комиссий при оформлении детей в образовательные учреждения.

Дополнительная медико-санитарная помощь по проведению профилактических осмотров будет оказана 24 августа, 31 августа и 7 сентября. Подробную информацию об организации оказания медпомощи можно уточнить на официальном сайте учреждения или напрямую в медорганизации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сезонный вопрос – оформление документов для возвращения детей с каникул в образовательные учреждения – на контроле у главы региона. Вчера во время оперативного совещания губернатор Андрей Чибис рассказал об организации «зелёных коридоров» по субботам в учреждениях подведомственных региональному Минздраву и обратил внимание коллег из учреждений подведомственных ФМБА на эту практику для того, чтобы начало учебного года было более комфортным во всех муниципалитетах региона.

«Прошу ФМБА принять этот опыт на вооружение, организовать такие же «зелёные коридоры» для школьников и их родителей на базе своих учреждений», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/