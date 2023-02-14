В преддверии 23 февраля в Мурманске проходит Всероссийская акция «Письмо защитнику Отечества»

К акции уже присоединились юные мурманчане. Школьники пишут нашим солдатам, которые мужественно сражаются в рядах российской армии, свои пожелания скорейшей победе и возвращения домой.

Отправить тёплые слова поддержки военнослужащим и поздравить их с Днём защитника Отечества может каждый.

Как сообщает администрация города Мурманска, письма принимаются до 15 февраля в молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи по адресу: г.Мурманск, ул. Марата, 16.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24364&page=1