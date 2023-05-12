В преддверии 3-летия создания ТОР «Столица Арктики» губернатор Андрей Чибис провёл юным северянам профориентационный тур по крупным инвестиционным проектам, реализуемых на территории региона

Встреча прошла в рамках программы «Разговоры о важном». Среди участников – старшеклассники из мурманской школы №36, гимназии №9, студенты строительного колледжа имени Н.Е. Момота, а также активисты «Движения первых».

«Рад, что сегодня в преддверии трёхлетия с момента создания уникальной территории опережающего развития мы посмотрим несколько стратегических инвестпроектов, которые активно реализуются в Мурманской области. Совсем скоро вам придется принимать решения, кем быть, а для этого вам необходимы объективные данные о том, какое у региона настоящее и будущее», — обратился к участникам тура Андрей Чибис.

Ребята посетили один из якорных резидентов территории опережающего развития — «НОВАТЭК-Мурманск». Компания реализует проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в соответствии с распоряжением Правительства РФ, ему также присвоен статус стратегического инвестиционного проекта и масштабного инвестиционного проекта Мурманской области. К строительству привлечено более 100 российских производителей, часть их высокотехнологичной продукции не имеет аналогов в РФ. В настоящее время ведется строительство первых двух линий сжижения на основании гравитационного типа для проекта «Арктик СПГ 2».

- «НОВАТЭК» покорил меня своей грандиозностью. Я бы хотел именно здесь работать в будущем. Сегодня мы смогли больше узнать о производственном потенциале региона, и он впечатлил нас своим масштабом. Постигать новые знания — это лучшее, что может быть в жизни, — поделился своими впечатлениями ученик 9 класса.

Также в рамках тура ребятам рассказали об уникальном угольном перегрузочном терминале «Лавна», он является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

«На сегодняшний день готовность проекта порядка 60%. В этом году планируем принять первый уголь. Объём перевалки — 18 млн тонн. Технология современная, разгрузка одного вагона занимает от двух до пяти минут. Далее по конвейерным лентам выходит на больший склад, под каждый вид угля он собственный», — рассказал советник генерального директора Андрей Левакин.

Руководитель площадки отметил, что аналогов порту в стране почти нет, здесь организована крейсерная перевалка, кроме того, пыль не нанесёт вред окружающей среде, она будет оседать на дне контейнера. Андрей Левакин подчеркнул, что юные северяне активно интересуются условиями работы.

«Важно, что они поймут — здесь комфортные условия. Отмечу, что после запуска в эксплуатации будут задействованы 900 человек», — сказал он.

Ещё одной точкой тура стала площадка строительства ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна». В рамках реализации проекта предусмотрено строительство ж/д линии протяженностью 46 км, 11 искусственных сооружений, а также 2 тяговые подстанции. Строительство ведется в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Также посетили строительную площадку терминала «Ударник».

«Здесь идёт строительство холодильного комплекса терминала «Ударник», он один из крупнейших и современных в Мурманской области. План окончания строительства намечен на ноябрь-декабрь. Востребованы такие специальности, как докеры-механизаторы, тальманы, механики рефрижераторных установок и холодильного оборудования», — отметил заместитель генерального директора по производству Геннадий Сюрин.

Ребята активно задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Один из участников интересовался развитием IT-кластера на территории региона. Андрей Чибис пояснил, что строительство, а также перевалка на терминалах автоматизированы. Ученик школы №36 отметил, что тур показал Мурманскую область с другой стороны, регион поразил его своим масштабом.

В будущем северянин планировал быть учителем, но мероприятие вдохновило его попробовать свои силы на одном из объектов. Ещё один юноша задал вопрос о развитии науки в Мурманской области. Глава региона отметил, что в Кольском научном центре трудятся молодые учёные из крупных городов. Также в области создан ряд мер поддержки. Например, молодые исследователи региона могут получать 20 тысяч рублей ежемесячно за вклад в науку.

«В Мурманской области благодаря территории опережающего развития реализуются уникальные технологические проекты. Главная цель — чтобы наши школьники, обучающиеся колледжей, представители молодёжи видели, что такое Кольское Заполярье, какой у него потенциал. Необходимо, чтобы у детей была информация, на кого учиться, где. Важно было показать активное развитие региона в реальности, а не на слайдах, чтобы дети могли увидеть, ощутить, принять решение. С начала учебного года мы будем ещё активнее информировать наших школьников о том, что происходит на проектах, чтобы они чувствовали, понимали и гордились нашей областью», — заключил губернатор.

Помимо этих проектов, в регионе активно реализуются и другие. Так, например, перешла в практическую плоскость газификация региона, поддержанная президентом, достигнута договоренность с Республикой Беларусь о создании в регионе нового терминала минеральных удобрений, идет подготовка к освоению литиевых месторождений. В области сосредоточено более 50% запасов этого металла в России. Кроме того, при поддержке федерального правительства в активной стадии строительство Мурманского транспортного узла. Благодаря росту экономики в регионе реализуется множество социальных программ и мер поддержки различных категорий граждан.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 12 мая 2020 года постановлением правительства Российской Федерации №656 на территории Мурманской области создана территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Это часть территории, где установлен особый правовой режим для предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. Для резидентов ТОР действуют налоговые льготы и административные преференции. Общий объем инвестиций, заявленных резидентами ТОР Мурманской области, более 164,79 млрд рублей, всего планируется создать 4594 новых рабочих места. Привлечением и сопровождением инвесторов в Мурманской области занимается региональная Корпорация развития. Она сопровождает инвесторов в режиме «одного окна»: помогая решить все возникающие вопросы, как во время планирования проекта, так и на стадиях строительства объекта, его запуска и эксплуатации.

Фото: https://gov-murman.ru