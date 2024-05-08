В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военные следователи Северного флота провели работы по благоустройству воинских мемориалов

Вот и в этом году накануне 79-й годовщины Великой Победе офицеры военных следственных отделов по гарнизону Северодвинск, Североморскому, Гаджиевскому и Печенгскому гарнизонам, а также 305 военного следственного отдела собственными силами убрали территорию, а также осуществили косметический ремонт ряда воинских мемориалов, расположенных в соответствующих гарнизонах.

У военных следователей Северного флота уже сложилась добрая традиция в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне уделять время уборке и восстановлению воинских мемориалов и памятников, отдавая тем самым дань уважения и чтя память героев, защитившим почти век назад наше Отечество от фашизма.

Вот и в этом году накануне 79-й годовщины Великой Победе офицеры военных следственных отделов по гарнизону Северодвинск, Североморскому, Гаджиевскому и Печенгскому гарнизонам, а также 305 военного следственного отдела собственными силами убрали территорию, а также осуществили косметический ремонт ряда воинских мемориалов, расположенных в соответствующих гарнизонах.

Выполнив указанную работу по благоустройству памятников, военные следователи возложили к ним цветы и минутой молчания почтили память русских воинов, отдавших свою жизнь за Победу.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.