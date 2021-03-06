В преддверии 8 Марта Мурманскстат составил статистический портрет женщин Мурманской области

На 1 января 2020 года в регионе проживало 384699 женщин. Из них в возрасте: трудоспособном – 52 процента; старше трудоспособного – 31 процент; моложе трудоспособного – 17 процентов.

А более подробную информацию о женщинах, такую как, образование, состояние в браке, источники средств к существованию, владение языками, мы узнаем по итогам Всероссийской переписи населения, которая состоится в сентябре 2021 года, обещает Мурманскстат.