В преддверии 8 Марта в Главном госпитале Северного флота поощрили женщин - медработников

В Военно-морском клиническом госпитале Северного флота в преддверии 8 Марта дня, вчера, чествовали женщин – медицинских работников.

За длительную и безупречную работу, высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в дело сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей было поощрено 54 женщины – медицинских работника. 25 из них были отмечены за свой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. 13 сотрудниц Военно-морского клинического госпиталя Северного флота были награждены медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть», пятеро – Почётной грамотой командующего Северным флотом, остальным были вручены грамоты и объявлена благодарность начальника медицинской службы Северного флота.

В числе награждённых – младший сержант медицинской службы - младшая медицинская сестра - анестезист Центра анестезиологии и реанимации Анна Оленина. В течение года одна неоднократно участвовала в эвакуации больных COVID-19 из отдаленных гарнизонов, работала в «красной зоне».

Медали «За трудовую доблесть» удостоены её коллеги из пульманологического отделения – старшая медицинская сестра Елена Сизова и медицинская сестра – Алла Казачек. Своим повседневным трудом они помогали сохранять жизнь больным новой коронавирусной инфекцией.

Начальник госпиталя полковник медицинской службы Дмитрий Архангельский особо отметил вклад и тех сотрудниц, которые в период пандемии помогали госпиталю функционировать в повседневном режиме и оказывать весь спектр медицинских услуг - врача-нефролога терапевтического отделения Наталью Белянкину, младшую сестру отделения реанимации и интенсивной терапии Марину Королёву и многих других.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вместе с медалями, грамотами и искренними словами благодарности и признания от коллег мужчин все женщины-медики получили букеты весенних тюльпанов. А отдельным особенным подарком для них в этот предпраздничный день стало выступление концертной бригады Ансамбля песни и пляски Северного флота, которое состоялось в Военно-морском клиническом госпитале.