Праздничные салюты в городах-героях России в 22.00 по местному времени станут яркой кульминацией Великой Победы9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»
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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 14:00

В преддверии 80-летия Великой Победы в школах и колледжах Мурманской области открыли муралы и «Парты Героев», посвящённые прославленным россиянам

В образовательных учреждения увековечили имена прославленных героев Отечества – Александра Пушкина, Георгия Жукова, Анатолия Бредова, Владимира Касатонова, Николая Доллежаля, Николая Мокичева, Ивана Иванченко, Сергея Иванова, Алексея Машковцева, Андрея Куварзина и Александра Матвеева.

Муралы украсили учебные пространства школ №4 и №6 города Апатиты, школы №6 Кандалакшского округа, гимназии №1 ЗАТО г. Североморск, Северного колледжа физической культуры и спорта Мончегорска и Полярнозоринского энергетического колледжа.

«Парты Героев» открыты в школе №3 Ковдора и гимназии №1 Мончегорска.

В Кольском Заполярье акция проводится с 2023 года в рамках патриотического проекта «Лица героев» партии «Едина Россия» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Всего в образовательных организациях региона создан 91 мурал, открыто 190 именных «Парт Героев», отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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