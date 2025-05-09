В преддверии 80-летия Великой Победы в школах и колледжах Мурманской области открыли муралы и «Парты Героев», посвящённые прославленным россиянам
В образовательных учреждения увековечили имена прославленных героев Отечества – Александра Пушкина, Георгия Жукова, Анатолия Бредова, Владимира Касатонова, Николая Доллежаля, Николая Мокичева, Ивана Иванченко, Сергея Иванова, Алексея Машковцева, Андрея Куварзина и Александра Матвеева.
Муралы украсили учебные пространства школ №4 и №6 города Апатиты, школы №6 Кандалакшского округа, гимназии №1 ЗАТО г. Североморск, Северного колледжа физической культуры и спорта Мончегорска и Полярнозоринского энергетического колледжа.
«Парты Героев» открыты в школе №3 Ковдора и гимназии №1 Мончегорска.
В Кольском Заполярье акция проводится с 2023 года в рамках патриотического проекта «Лица героев» партии «Едина Россия» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.
Всего в образовательных организациях региона создан 91 мурал, открыто 190 именных «Парт Героев», отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/