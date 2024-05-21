В преддверии 86-летия со дня образования Мурманской области в Кольском Заполярье пройдёт масштабный форум «КультАрктика»

Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«В рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» с 24 по 26 мая состоится масштабный форум «КультАрктика». Событие приурочено к годовщине со дня образования Мурманской области и посвящено развитию креативных индустрий в Арктике», – отметила первый вице-губернатор.

Оксана Демченко подчеркнула, что масштабное событие проводится по поручению губернатора уже во второй раз.

Одной из особенностей форума этого года станет работа уникальных передвижных секции. По каждому тематическому направлению выстроен экскурсионный маршрут, включающий в себя лучшие творческие, туристические и предпринимательские практики, а выступления и дискуссии будут проходить прямо в автобусах по ходу перемещения между ключевыми точками маршрута.

Говоря о деловой программе, первый заместитель губернатора анонсировала выступление представителей АСИ, сообщества бизнес-ангелов России, ПОРА и ВШЭ на пленарном заседании форума. Модератором ключевого элемента деловой программы «КультАрктики» вновь станет телеведущий и меценат Андрей Малахов. Кроме того, на секциях форума участники обсудят взаимосвязь креативных предприятий и тяжелой промышленности, региональные стандарты творческих индустрий, а также реализацию национальных интересов России в Арктике.

Подробно о программе форума «КультАрктика» на оперативном совещании рассказала министр культуры Ольга Обухова.

«В 2022 году форум впервые объединил представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества, общественных лидеров и деятелей культуры Арктической зоны РФ, подарил незабываемые эмоции тысячам участников – и завоевал 3-е место в одной из номинаций Национальной премии «Russian Event Awards». После успешного проведения форума было принято решение организовывать «КультАрктику» раз в два года именно в рамках празднования Дня Мурманской области», – подчеркнула глава регионального минкульта Ольга Обухова.

Мероприятия деловой программы дополнит насыщенная программа культурных событий. 25 и 26 мая в областной научной библиотеке состоится Фестиваль науки и фантастики, будут проводиться лекции ведущих российских ученых и дискуссии о технологиях будущего, а также литературные мастер-классы и тематические выставки.

В дни форума на улице Воровского пройдёт V гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», организованный региональным комитетом по туризму. Команда рестораторов и шеф-поваров представит гастрономические представления. Работа фестивальных площадок будет сопровождаться концертами талантливых заполярных артистов, а на аллее рядом с гастрономическим фестивалем расположится уличный кинотеатр, где покажут всероссийские премьеры фильмов «Нойды» и «Пушкин… и Михайловское», снятые в регионе документальные и игровые фильмов, а также видовые ролики и мультфильмы.

Кульминационные события культурной программы развернутся на площади Пять Углов 26 мая. С 11 утра начнёт работать выставка-ярмарка креативных предпринимателей «Придумано в Арктике», а с 13.00 стартует большой праздничный концерт: делегации ведущих творческих коллективов со всей Мурманской области покажут выступления, посвященные дню основания родного края.

Подарком к 86-летию Мурманской области для жителей и гостей Мурманска станет концерт народного артиста России Григория Лепса, который начнётся на главной площади областного центра в 19.00.

«Информацию обо всех мероприятиях программы можно получить в специально созданном чат-боте. Здесь уже опубликована основная программа культурных и деловых событий, которая будет дополняться по мере приближения форума «КультАрктика», – отметила Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru