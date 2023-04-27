В преддверии акции «Диктант Победы» в Мурманске состоялась лекция Российского военно-исторического общества

25 апреля в Мурманском областном краеведческом музее состоялась завершающая лекция открытого лектория в преддверии акции «Диктант Победы».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, музей стал одним из 5 учреждений в России, на базе которых идёт подготовка к предстоящему «Диктанту Победы» – ежегодной международной исторической акции, которую запустили в 2019 году.

Денис Семенов, член Совета Российского военно-исторического общества в Мурманской области, кандидат исторических наук, провел лекцию для всех желающих под названием «1943 – год коренного перелома в Великой Отечественной войне».

«Я постарался рассказать о событиях коренного перелома в Великой Отечественной войне. Это события Сталинградской битвы, Курской битвы, битвы за Днепр, – отметил Денис Семенов в интервью. – Понимать, насколько тяжела судьба твоей страны, насколько стойкие люди твои предки, как мне кажется, это часть того, что ты сам станешь стойким и мужественным человеком».

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, 27 апреля вся страна пишет «Диктант Победы». Старт в 12.00. В нашем регионе будут организованы 195 площадок, где можно проверить свои знания военной истории. Со списком можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф, там же есть возможность зарегистрироваться для участия в тесте онлайн.

Фото: https://gov-murman.ru