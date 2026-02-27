В преддверии Дня Арктики губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании Госкомиссии под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

На заседании прорабатывали конкретные параметры комплексного проекта по развитию Арктики, разработанного на площадке профильной комиссии Госсовета под руководством Андрея Чибиса.

«Комплексный проект по развитию Арктики и ТТК, который мы обсуждали с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в конце прошлого года, должен включать чёткий план мероприятий. Но главное, это инструменты реализации: консолидация управления и финансовых ресурсов. Важно не только объединить бюджетные средства, но и создать понятные механизмы привлечения частного капитала через действующие и новые институты развития. Благодарю Юрия Петровича Трутнева, Николая Платоновича Патрушева, Морскую коллегию, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, госкорпорацию «Росатом» и всех коллег за то, что эта идея трансформировалась в конкретный результат», – прокомментировал губернатор.

