В преддверии Дня Героев Отечества для молодых военнослужащих армии ВВС и ПВО прошла экскурсия в музее ВВС Северного флота

Накануне Дня Героев Отечества для рядового состава объединения ВВС и ПВО Северного флота была организована тематическая экскурсия в Музее ВВС СФ в гарнизоне авиаторов Сафоново. Экскурсию провёл директор музея заслуженный военный лётчик, кавалер двух орденов Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и медали «За спасение погибавших» полковник запаса Сергей Чечеров.

Он рассказал молодому поколению военнослужащих о становлении морской авиации Северного флота, её роли в ходе обороны Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и о лётчиках-североморцах Героях Советского Союза и Российской Федерации. Из них особо почитаемыми на Северном флоте являются дважды Герой Советского Союза гвардии подполковник Борис Сафонов, который был первым повторно награждён Золотой Звездой Героя СССР во время Великой Отечественной войны и Герой России генерал-майор Тимур Апакидзе, первый из строевых лётчиков совершивший посадку корабельного истребителя Су-33 на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а затем подготовивший целую плеяду палубных лётчиков-истребителей.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего на Северном флоте звания Героя России удостоено 37 военнослужащих, почти половина из них – подводники. В том числе командующий межвидовым стратегическим объединением адмирал Александр Моисеев. Год назад медаль Золотая Звезда была вручена командиру атомной подводной лодки «Гепард» капитану 1 ранга Дмитрию Маслову за выполнения специальных задач боевой службы в Мировом океане.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397876@egNews