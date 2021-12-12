ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Миллионы бабочек-монархов радуют мексиканцев, а сотни плюшевых мишек обосновались в Москве2021 год на Кольском полуострове стал холоднее предыдущего 2020 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.21 12:00

В преддверии Дня Конституции губернатор Андрей Чибис вручил жителям региона высокие награды

В преддверии Дня Конституции, 10 декабря,  губернатор Андрей Чибис вручил государственные и региональные награды жителям Мурманской области.

«Наша страна сильна и развивается благодаря людям. Традиционно в преддверии Дня Конституции – одного из ключевых праздников российской государственности – мы поздравляем тех, кто делает и наш регион, и нашу страну еще сильнее и краше. Я вас искренне благодарю за труд, за служение стране и области. Вы пример для нас, в том числе – для молодого поколения!» – приветствовал участников церемонии Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из рук губернатора медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил старший тренер спортивной школы по санному спорту Кандалакши Андрей Кныр. Он награждён Указом Президента РФ за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» указом Президента России присвоено артисту Мурманского областного драматического театра Владимиру Равдановичу. Получая нагрудный знак, Владимир Антонович поблагодарил своего учителя Султана Абдиева, долгие годы руководившего областным драмтеатром, близких, коллег и, конечно, зрителя.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» награждён Иван Вельмякин, глава фермерского хозяйства с 1999 по 2020 год.

Звание «Почётный работник образования Мурманской области» присвоено воспитателю Мурманского технологического колледжа сервиса Любови Шпаковой.

Звание «Почётный работник социальной защиты населения Мурманской области» присвоено соцработнику отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск Наталье Тихоновой.

Звания «Почётный работник культуры Мурманской области» удостоены хормейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Снежица» Кольского районного Центра культуры Лидия Комарова и преподаватель Детской школы искусств города Апатиты Александр Терещук.

Звание «Почётный работник физической культуры и спорта Мурманской области» присвоено Александру Патракееву, председателю комитета по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска с 2012 по 2018 годы, члену Мончегорской городской общественной организации «Ассоциация лыжных гонок и биатлона».

За высокие достижения в профессиональной деятельности и большой личный вклад в организацию дополнительного образования премия Мурманской области присуждена заместителю директора по организации проектов и мероприятий Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Антону Дубовицкому.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430871/#&gid=1&pid=14

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Комментарий к новости:В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30«Неверный». Художественный сериал, 1 серия (16+)20:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Поли». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Цены на куриные яйца в магазинах Мурманской области подскочили на 4,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Специалисты ГЖИ и ЦУР Мурманской области провели первый совместный рейд-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика