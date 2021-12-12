В преддверии Дня Конституции губернатор Андрей Чибис вручил жителям региона высокие награды

В преддверии Дня Конституции, 10 декабря, губернатор Андрей Чибис вручил государственные и региональные награды жителям Мурманской области.

«Наша страна сильна и развивается благодаря людям. Традиционно в преддверии Дня Конституции – одного из ключевых праздников российской государственности – мы поздравляем тех, кто делает и наш регион, и нашу страну еще сильнее и краше. Я вас искренне благодарю за труд, за служение стране и области. Вы пример для нас, в том числе – для молодого поколения!» – приветствовал участников церемонии Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из рук губернатора медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил старший тренер спортивной школы по санному спорту Кандалакши Андрей Кныр. Он награждён Указом Президента РФ за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» указом Президента России присвоено артисту Мурманского областного драматического театра Владимиру Равдановичу. Получая нагрудный знак, Владимир Антонович поблагодарил своего учителя Султана Абдиева, долгие годы руководившего областным драмтеатром, близких, коллег и, конечно, зрителя.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» награждён Иван Вельмякин, глава фермерского хозяйства с 1999 по 2020 год.

Звание «Почётный работник образования Мурманской области» присвоено воспитателю Мурманского технологического колледжа сервиса Любови Шпаковой.

Звание «Почётный работник социальной защиты населения Мурманской области» присвоено соцработнику отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск Наталье Тихоновой.

Звания «Почётный работник культуры Мурманской области» удостоены хормейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Снежица» Кольского районного Центра культуры Лидия Комарова и преподаватель Детской школы искусств города Апатиты Александр Терещук.

Звание «Почётный работник физической культуры и спорта Мурманской области» присвоено Александру Патракееву, председателю комитета по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска с 2012 по 2018 годы, члену Мончегорской городской общественной организации «Ассоциация лыжных гонок и биатлона».

За высокие достижения в профессиональной деятельности и большой личный вклад в организацию дополнительного образования премия Мурманской области присуждена заместителю директора по организации проектов и мероприятий Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Антону Дубовицкому.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430871/#&gid=1&pid=14