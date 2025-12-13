В преддверии Дня Конституции России 14-летним северянам вручали паспорта

В Мурманской области по уже сложившейся традиции в преддверии или в День Конституции России вручают паспорта северянам, которым исполнилось к этой дате четырнадцать лет.

Например, 11 декабря глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вручил паспорта четырнадцати североморцам.

- Желаю во всех начинаниях добиваться успехов: в учёбе, спорте и будущей профессии и быть достойными гражданами нашей великой страны, - пожелал Владимир Евменьков юным североморцам.

Во время церемонии глава муниципалитета отметил, что Конституция страны объединяет жителей России и при этом сохраняет идентичность субъектов Федерации и её народов и, пользуясь случаем, поздравил всех североморцев с праздником: «Пусть закон, справедливость и взаимное уважение всегда царят в нашем общем доме! Желаю всем мирного неба над головой, согласия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!».

Состоялось торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!» «Движения Первых» и в Заозерске. Шесть ребят получили свой первый важный документ в Миграционном пункте ОМВД России по ЗАТО город Заозерск.

С тёплыми поздравлениями к ребятам обратилась заместитель главы ЗАТО город Заозерск Таисия Николаевна Легкая, заместитель начальника отдела МВД России, руководитель группы по работе с личным составом, капитан полиции Ольга Юрьевна Кислова и специалист МФЦ по работе с заявителями Александра Андреевна Дорошенко.

Паспорта школьникам вручила врио начальника МП ОМВД России по ЗАТО город Заозерск старший лейтенант полиции Виолетта Витальевна Обрезко.

Заозерчанам, участниками торжественной церемонии, вручили ребятам памятные подарки, обложки для паспорта и значки «Движения Первых».

