Мурманская область. Арктика (16+)30.11.25 09:30

В преддверии Дня матери губернатор Мурманской области провёл встречу с многодетными семьями военнослужащих

29 ноября в зале областной «Кировки» собрались семьи из Североморска, Мончегорска и Алакуртти. В ходе неформальной беседы с главой региона мамы делились предложениями, задавали вопросы и вместе с детьми много рассказывали о себе.

Андрей Чибис тепло поздравил северянок с наступающим праздником и поблагодарил за все, что они делают ради своей семьи, региона и страны.

«Чем больше детей, тем сильнее наша страна. Очень ценно услышать истории многодетных родителей, которые гордятся своим статусом. Более того, мамы предложили сами делиться своим позитивным опытом, чтобы развеять стереотипы о том, что многодетность — это тяжкое бремя. Они показали, что справляются, что дети растут в дружбе и помогают друг другу. Отдельно хочу поздравить всех мам с наступающим праздником. Мама — самый дорогой человек для каждого из нас. Огромное вам спасибо за ваше служение! Сегодня, когда многие мужчины и бойцы находятся на передовой, именно мамы обеспечивают надёжный тыл, поддержку и воспитание детей. На мамах лежит огромная ответственность, их труд — это не просто работа, это настоящая служба. И за это служение — низкий вам поклон и огромная благодарность», – сказал Андрей Чибис.

Далее во время праздничного концерта, который состоялся на сцене ДК имени С.М. Кирова, глава региона вручил семьям награды, среди которых - почётный знак «Материнская слава» и памятные адреса.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, поддержка многодетных семей была и остаётся одним из ключевых приоритетов губернаторского плана «На Севере - Жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557846/#&gid=1&pid=7

